Евкуров рассказал, как обсуждал ситуацию в Ингушетии с Путиным

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о том, что обсуждал ситуацию в регионе с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

"Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, как обстановка, уточнил, какая нужна помощь, уточнил, какая оказывается помощь, и, то же самое, уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы", — сказал Евкуров в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, разговаривал ли он с президентом в последние две недели.

"И он (Путин – ред.) мне тоже сказал: "Да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился — давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии". Это мне Владимир Владимирович лично сказал", — добавил Евкуров.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе.

При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

Ранее полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.