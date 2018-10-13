Врио главы Хакасии намерен решить конфликт Мяхара и Коновалова

КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости. Врио главы Хакасии Михаил Развожаев планирует встретиться с кандидатом на губернаторское кресло Александром Мяхаром, чтобы разрешить во внесудебном порядке его конфликт с кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, заявил Развожаев в официальном обращении на сайте правительства республики.

Верховный суд Хакасии в пятницу отложил до 15 октября рассмотрение иска кандидата от Партии роста Александра Мяхара о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики, а также иск избиркома о снятии Коновалова из-за неправильно оформленных документов. В субботу врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире федерального канала посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с губернаторских выборов Коновалова.

"Что касается ситуации с Александром Владимировичем Мяхаром – оскорблениями, некорректной критикой, допущенной Валентином Коноваловым в его адрес. История крайне неприятная. Однако уверен, что ее можно и нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке. В ближайшее время планирую лично с ним встретиться и урегулировать конфликт", — говорится в сообщении.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур голосования назначен на 21 октября, в нем за пост главы Хакасии должны бороться Коновалов и Мяхар.