МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Совещание спикеров парламентов стран Евразии является хорошей альтернативой Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы 7-9 октября совершил рабочий визит в турецкую Анталью для участия в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии. Темами мероприятия стали проблемы экономического сотрудничества, вопросы окружающей среды и устойчивого развития в Евразии. Участники совещания приняли итоговое заявление, они, в частности, выступили за политическое урегулирование в Сирии и мирное разрешение северокорейской ядерной проблемы.

"Повестка: развитие экономики, охрана окружающей среды, устойчивое развитие стран. До этого мы обсуждали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом. Есть не только тема, а есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно. И интерес вот к такому диалогу огромный. Это хорошая альтернатива (ПАСЕ), потому что мы не можем зацикливаться на той межпарламентской структуре, которая берет и вопреки всему занимает абсолютно не конструктивную позицию", — рассказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Спикер Госдумы отметил, что межпарламентское сотрудничество с европейскими странами продолжается. "До конца года в Государственную Думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии… Наши коллеги буквально на следующей неделе выезжают с ответным визитом в Бундестаг. Мы постоянно ведем диалог", — добавил Володин.

Россия может быть исключена из Совета Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.