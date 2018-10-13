Хабиров заявил, что намерен работать со старой командой

УФА, 13 окт — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что будет работать со старой командой, отметив, что местные кадры хорошо себя зарекомендовали и на федеральном уровне.

В субботу полпред президента в ПФО Игорь Комаров представил правительству Башкирии Хабирова в качестве врио главы региона.

По словам Хабирова, в регионе всегда была сильная система управления. "Многие кадры из Башкирии работают на уровне федеральных органов власти. Поэтому, полагаю, здесь давно слаженная система, и, разумеется, могут быть определённые изменения, но будем работать с той командой, которая здесь работает", — сказал он.

Хабиров родом из Ишимбайского района Башкирии, по образованию юрист. С 2003 по 2008 годы возглавлял администрацию первого президента республики Муртазы Рахимова. С 2009 года был заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике, в марте 2017 года избран главой подмосковного Красногорска.