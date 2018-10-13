МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал маниакальным бредом предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".

Отвечая на вопрос в интервью каналу "Громадьске ТВ", что делать тем гражданам Украины, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что вместо этого им необходимо "одевать форму, брать автомат, идти воевать". Лишь потом, как считает министр, "после возвращения Кубани и Москвы", можно рассуждать о том, что "очень надо и хочется поехать дальше".

"Из Киева слышны заявления, относящиеся не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы "брать автоматы"… Их авторам можно сказать лишь одно: аптека — за углом, консультация у психиатра — третий дом справа", — написал Пушков в Twitter.

Ранее Омелян заявлял, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, и украинцам не стоит ездить на заработки в "отсталую и феодальную" Россию, а между двумя странами нужно создать "санитарную границу".

Из Киева слышны заявления, относящиеся не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы "брать автоматы"… Их авторам можно сказать лишь одно: аптека — за углом, консультация у психиатра — третий дом справа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 октября 2018 г.

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