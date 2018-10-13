Полпред в ПФО представил правительству Башкирии врио главы региона

УФА, 13 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил правительству Башкирии врио главы региона Радия Хабирова.
"Всю свою энергию, опыт и знание направлю на улучшение жизни региона. Решить задачу дальнейшего развития возможно только объединив усилия, законодательные, муниципальные, предприятий и общественных организаций. Предлагаю строить работу в интересах жителей, основываясь на указах президента", — сказал Хабиров.
Хабиров наградил Рустэма Хамитова орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.
Хабиров родом из Ишимбайского района Башкирии, по образованию юрист. С 2003 по 2008 годы возглавлял администрацию первого президента республики Муртазы Рахимова. С 2009 года был заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике, в марте 2017 года избран главой подмосковного Красногорска.