Полпред в ПФО представил правительству Башкирии врио главы региона

УФА, 13 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представил правительству Башкирии врио главы региона Радия Хабирова.

"Хабиров — политик известный в республике, понимает все сферы экономического развития, понимает национальный характер республики. Радий Фаритович — профессионал, способный освоить самые разные сферы работы, от местного управления, до федерального уровня", — сказал Комаров, представляя Хабирова.

"Всю свою энергию, опыт и знание направлю на улучшение жизни региона. Решить задачу дальнейшего развития возможно только объединив усилия, законодательные, муниципальные, предприятий и общественных организаций. Предлагаю строить работу в интересах жителей, основываясь на указах президента", — сказал Хабиров.

Хабиров наградил Рустэма Хамитова орденом за заслуги перед республикой Башкортостан.

В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о досрочном сложении полномочий, также он сообщил, что не намерен участвовать в следующих выборах в регионе в 2019 году. Временно исполняющим обязанности главы Башкирии президент РФ Владимир Путин назначил Радия Хабирова.

Хабиров родом из Ишимбайского района Башкирии, по образованию юрист. С 2003 по 2008 годы возглавлял администрацию первого президента республики Муртазы Рахимова. С 2009 года был заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике, в марте 2017 года избран главой подмосковного Красногорска.