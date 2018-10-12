МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия готова симметрично ответить Великобритании на невыдачу виз дипломатам, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По словам сначала парламентария, Москва попытается урегулировать проблему по дипломатическим каналам.

"Если не получится договориться, а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе", — сказал Косачев.

Высылка российских дипломатов

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что ряд мест в посольстве остаются вакантными, поскольку Лондон отказывается выдавать визы дипломатам.

После инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон выдворил 23 российских дипломата. О высылке следом объявили еще ряд стран. Россия ответила зеркально.

Отравление Скрипалей спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить во всем Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Лондон отказывает российским консулам в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. На "фейках" не раз попадались и британские СМИ, публиковавшие противоречивую информацию об инциденте.