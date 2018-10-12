Марий Эл и Белоруссия договорились о всестороннем сотрудничестве

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства в Могилеве

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства в Могилеве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев и заместитель премьера Белоруссии Игорь Петришенко подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве сроком на пять лет, сообщает пресс-служба главы Марий Эл.

Соглашение предусматривает развитие долговременных и всесторонних торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей.

"Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Марий Эл и Беларусью прошла в Могилеве в рамках V Форума регионов России и Беларуси. Соглашение предполагает, что стороны способствуют развитию сотрудничества в области научно-технической деятельности, культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, содействуют регулярному обмену творческими коллективами, взаимодействию между молодежными и другими общественными организациями", — говорится в сообщении.

Кроме того, марийские и белорусские предприятия будут участвовать в ярмарках, выставках и аукционах обеих республик.

"У Марий Эл и Беларуси уже имеется опыт партнерских взаимоотношений в социальной сфере, области экономики и культуры", — подчеркивается в сообщении.

Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начал работу в среду. Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва. Сообщалось, что стороны планируют подписать коммерческие контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов. Мероприятие проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и РФ.