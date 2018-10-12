На место Соколовой могут назначить другого замминистра, заявил источник

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Исполнение обязанностей министра труда, занятости и миграции Саратовской области после отставки главы ведомства Натальи Соколовой может быть возложено на ее заместителя Наталию Кривицкую, а не на первого заместителя, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в правительстве региона.

Ранее на YouTube появилось видео, где запечатлен спор Натальи Соколовой и депутата областной думы (КПРФ) Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова в пятницу отправлена в отставку, а ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская.

"Готовится постановление о возложении обязанностей министра на заместителя министра — председателя комитета по занятости Кривицкую Наталию Александровну", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.