Саратовский депутат хочет продолжить спор с новым главой минтруда

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что после скандальной отставки прежнего министра труда намерен продолжить спор о величине прожиточного минимума в области с новым главой ведомства, заявил РИА Новости.
"Однозначно это сделаю (продолжу спор с новым министром). Этот непростой разговор однозначно состоится, может быть, неоднократно, если не получу внятного ответа", — сказал собеседник агентства.
Он заявил, что категорически не согласен с позицией, которую озвучивала министр Соколова. "Я понимаю, что у них (чиновников) есть руководитель — губернатор, я понимаю, что в большей части они его позицию и транслируют, но ответственность с них никто не снимает, потому что они — люди, облеченные властью, от их решений зависят судьбы сотен тысяч жителей Саратовской области", — добавил депутат.
Как уточнил РИА Новости представитель областной думы Станислав Иващенко, сейчас из 44 мандатов в областной думе у фракции КПРФ только пять мест, еще два у ЛДПР, один у "Справедливой России", один свободный депутат, а остальные 35 мандатов— у "Единой России".