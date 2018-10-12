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Политика

Саратовский депутат хочет продолжить спор с новым главой минтруда

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© Фото : КПРФ Саратовской областиДепутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Архивное фотоДепутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Архивное фото
© Фото : КПРФ Саратовской области

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что после скандальной отставки прежнего министра труда намерен продолжить спор о величине прожиточного минимума в области с новым главой ведомства, заявил РИА Новости.

Отдел с рыбными консервами в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Саратовский минтруд объяснил методику расчета прожиточного минимума
Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку, а ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская.

"Однозначно это сделаю (продолжу спор с новым министром). Этот непростой разговор однозначно состоится, может быть, неоднократно, если не получу внятного ответа", — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что категорически не согласен с позицией, которую озвучивала министр Соколова. "Я понимаю, что у них (чиновников) есть руководитель — губернатор, я понимаю, что в большей части они его позицию и транслируют, но ответственность с них никто не снимает, потому что они — люди, облеченные властью, от их решений зависят судьбы сотен тысяч жителей Саратовской области", — добавил депутат.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Саратовскую чиновницу, отказавшуюся жить на прожиточный минимум, уволили
Он отметил, что сделает все возможное, чтобы проект закона об увеличении величины прожиточного минимума пенсионера на 2019 год только на 288 рублей не был принят. "Мы сделаем все, что можем в рамках депутатских полномочий, чтобы эти законы приняты не были", — сказал Бондаренко.

Как уточнил РИА Новости представитель областной думы Станислав Иващенко, сейчас из 44 мандатов в областной думе у фракции КПРФ только пять мест, еще два у ЛДПР, один у "Справедливой России", один свободный депутат, а остальные 35 мандатов— у "Единой России".

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