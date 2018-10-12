Россия предлагала НАТО консультации по избежанию инцидентов, заявили в МИД

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия предлагала государствам-членам НАТО провести консультации с участием военных о недопущении опасных инцидентов, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы сделали предложение относительно того, как продвинуться вперед в деле предотвращения опасных военных инцидентов. В частности, мы предложили провести консультации с участием военных с теми государствами, с которыми у нас заключены соответствующие соглашения о недопущении опасных военных инцидентов, а также с теми, кто хочет заключить подобное соглашение", — сказал Грушко.

"Мы заявили о том (это было сделано в рамках СРН), что мы готовы и с НАТО как с организацией говорить на эту тему. Единственное условие, которое необходимо соблюсти, — это, во-первых, отнестись серьезно к этому предложению и вступить в диалог, второе обязательное условие — это подключение к нему военных", — добавил он.

По его словам, "только военные могут реально договариваться о безопасных дистанциях", например, сближения самолетов.