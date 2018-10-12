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Политика

Саратовский депутат намерен прожить месяц на 3,5 тысячи рублей

(обновлено: 16:38 12.10.2018)
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© Фото : КПРФ Саратовской областиДепутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай БондаренкоДепутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко
© Фото : КПРФ Саратовской области

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что, несмотря на отставку министра труда, занятости и миграции области Натальи Соколовой, намерен в качестве эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц по меню и рациону, который он ожидает получить от регионального минтруда.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Саратовский министр заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей‍
Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор Соколовой и Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что суммы в 3,5 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Бондаренко решил ради эксперимента прожить на эту сумму, на что министр заметила, что легко сможет составить для него "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", которые она обычно посещает.

Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку, а ее обязанности возложены на первого замминистра Наталью Жуковскую. Губернатор Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей, и отметил, что к таким людям будут приниматься самые жесткие меры.

"Не то что не отказываюсь, я категорически выступаю за то, чтобы провести данное мероприятие (эксперимент). Сейчас Наталья Юрьевна (Соколова), наверное, отойдет от дел окончательно, но, может, само министерство выступит с инициативой, предоставит мне все-таки эти меню и рационы со списком магазинов, где я вроде как должен это (продукты) приобретать", — сказал собеседник агентства.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В СФ предложили саратовскому экс-министру прожить на 3,5 тысячи рублей
"И я беру на себя обязательство не просто провести это мероприятие, но и осуществить фото- и видеофиксацию этого процесса. Я готов распространять эти видео публично, чтобы доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть", — добавил Бондаренко.

Он отметил, что от "хлебно-макаронной диеты" он может набрать лишние килограммы. "Как мне сказала министр тогда, что я неплохо похудею, хотя по мне — хлебно-макаронная диета приведет как раз к пополнению. Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия", — считает депутат.

Ранее председатель Счетной палаты области Сергей Харченко рассказал агентству, что в областной думе сейчас рассматривается проект закона об увеличении прожиточного минимума пенсионера на 2019 год с 7,99 тысячи рублей до 8,278 тысячи рублей.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Бывалый
Месяц, конечно, уже кое что...
Но! Реально надо пробовать год и более.
К стати, не понял, 3,5т.р. - это на продукты или на всё (ЖКХ, транспрт....)?
16:32
12.10.2018
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Алексей Соловьев
Не за низкой зарплатой они во власть толпами идут.
16:14
12.10.2018
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