САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что, несмотря на отставку министра труда, занятости и миграции области Натальи Соколовой, намерен в качестве эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц по меню и рациону, который он ожидает получить от регионального минтруда.
Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку, а ее обязанности возложены на первого замминистра Наталью Жуковскую. Губернатор Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей, и отметил, что к таким людям будут приниматься самые жесткие меры.
"Не то что не отказываюсь, я категорически выступаю за то, чтобы провести данное мероприятие (эксперимент). Сейчас Наталья Юрьевна (Соколова), наверное, отойдет от дел окончательно, но, может, само министерство выступит с инициативой, предоставит мне все-таки эти меню и рационы со списком магазинов, где я вроде как должен это (продукты) приобретать", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что от "хлебно-макаронной диеты" он может набрать лишние килограммы. "Как мне сказала министр тогда, что я неплохо похудею, хотя по мне — хлебно-макаронная диета приведет как раз к пополнению. Отсутствие овощей, отсутствие мяса и максимальное количество мучного, дешевых макарон, дешевого хлеба как раз приведет к пополнению и ухудшению самочувствия", — считает депутат.
Ранее председатель Счетной палаты области Сергей Харченко рассказал агентству, что в областной думе сейчас рассматривается проект закона об увеличении прожиточного минимума пенсионера на 2019 год с 7,99 тысячи рублей до 8,278 тысячи рублей.