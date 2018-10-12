В Госдуму внесли проект об отмене муниципального фильтра

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов для депутатов-одномандатников Госдумы, следует из думской базы данных.
Как поясняет автор инициативы, выдвинутый политической партией кандидат на должность высшего должностного лица региона РФ, прошедший в Госдуму по одномандатному избирательному округу в указанном субъекте РФ, уже приобрёл поддержку электората, к которому в том числе относятся и депутаты представительных органов муниципальных образований и главы муниципальных образований, в период проведения избирательной кампании провёл успешную работу, продемонстрировав понимание сложившихся на муниципальном уровне проблем и предложив их решения.