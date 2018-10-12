В Госдуму внесли проект об отмене муниципального фильтра

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов для депутатов-одномандатников Госдумы, следует из думской базы данных.

"Проектом… предлагается на выборах высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) освободить кандидатов, выдвинутых политическими партиями, от сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в случае, если указанный кандидат на последних выборах в ГД ФС РФ был избран депутатом ГД ФС РФ по одномандатному избирательному округу, находящемуся на территории данного субъекта РФ", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Как поясняет автор инициативы, выдвинутый политической партией кандидат на должность высшего должностного лица региона РФ, прошедший в Госдуму по одномандатному избирательному округу в указанном субъекте РФ, уже приобрёл поддержку электората, к которому в том числе относятся и депутаты представительных органов муниципальных образований и главы муниципальных образований, в период проведения избирательной кампании провёл успешную работу, продемонстрировав понимание сложившихся на муниципальном уровне проблем и предложив их решения.