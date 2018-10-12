В Алтайском крае два чиновника ушли в отставку

БАРНАУЛ, 12 окт — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку врио заместителя председателя правительства края Андрея Щукина и врио министра образования и науки Александра Жидких, сообщает краевое правительство.
"Я со своей стороны практически завершил работу по подготовке системы органов исполнительной власти, обновленной структуры правительства. Мы договаривались, что у нас будет хороший рабочий контакт с представительной властью, Законодательным собранием края. Обязательно, прежде чем такие решения принимать и окончательно их утверждать, нам надо будет посоветоваться, обсудить пакет документов о предлагающихся изменениях в органах власти региона", — цитирует пресс-служба слова Томенко.
Ранее Томенко досрочно освободил от должностей врио заместителя председателя правительства региона Надежду Капуру и врио министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова.
Также перестали работать в правительстве "промышленный" вице-премьер Виктор Мещеряков, начальник управления пищевой промышленности Татьяна Зеленина, руководитель управления ветеринарии Владимир Ведяпин.
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