В Алтайском крае два чиновника ушли в отставку

БАРНАУЛ, 12 окт — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку врио заместителя председателя правительства края Андрея Щукина и врио министра образования и науки Александра Жидких, сообщает краевое правительство.

"Оба чиновника подали заявления об отставках по собственному желанию, губернатор принял их отставки", — говорится в сообщении. Отмечается, что Томенко передал председателю Алтайского краевого Заксобрания Александру Романенко пакет документов, принятие которых позволит сформировать в крае новую систему органов исполнительной власти. Обновленную структуру правительства могут представить уже 15 октября.

"Я со своей стороны практически завершил работу по подготовке системы органов исполнительной власти, обновленной структуры правительства. Мы договаривались, что у нас будет хороший рабочий контакт с представительной властью, Законодательным собранием края. Обязательно, прежде чем такие решения принимать и окончательно их утверждать, нам надо будет посоветоваться, обсудить пакет документов о предлагающихся изменениях в органах власти региона", — цитирует пресс-служба слова Томенко.

Ранее Томенко досрочно освободил от должностей врио заместителя председателя правительства региона Надежду Капуру и врио министра труда и соцзащиты Михаила Дайбова.

Также перестали работать в правительстве "промышленный" вице-премьер Виктор Мещеряков, начальник управления пищевой промышленности Татьяна Зеленина, руководитель управления ветеринарии Владимир Ведяпин.

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