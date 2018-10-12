В МИД рассказали о перспективах невыплаты Россией взноса в Совет Европы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В ситуации с возможной невыплатой Россией взноса в Совет Европы мяч остается на стороне СЕ и ПАСЕ, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

"Мяч как находился, так и находится на стороне Совета Европы и ПАСЕ. Наша позиция абсолютно четкая", — сказал Грушко.

По его словам, в ассамблее не идут на шаги, которые помогли бы преодолеть системный кризис в ПАСЕ.

"Ситуация по-прежнему не меняется", — добавил он.

Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

Российскую делегацию в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении ее полномочий, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017-го стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положение о запрете лишения полномочий национальных делегаций.