САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости. Сайт правительства Саратовской области работает в пятницу с перебоями на фоне истории с министром труда, занятости и миграции региона, отправленной в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума, сообщили РИА Новости в правительстве области.

"Техническая служба подтвердила, что возникли технические проблемы (с работой сайта), причины они выясняют, пытаются наладить", — сказал собеседник агентства.

Проблемы с работой сайта правительства региона наблюдаются примерно с 13.30 по местному времени (12.30 мск), когда при попытке войти на сайт выдается ошибка 504 Gateway Time-out.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку.