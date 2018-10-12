Путин пошутил, что Россия строит белорусскую АЭС себе в ущерб

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Могилеве. 12 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб.

"Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим", — сказал с улыбкой Путин, выступая на Пятом форуме регионов России и Белоруссии.

Между тем он отметил преимущества сооружения столь крупного проекта.

"Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности", — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что первый энергоблок АЭС, в соответствии с графиком, запустят в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020-м.

Президент России обратил внимание на то, что в республике предусмотрено также сооружение Центра ядерной науки и технологий.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства БелАЭС выбрана концепция АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции, в размере десяти миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию.