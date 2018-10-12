Песков прокомментировал слова Кудрина о внешней политике

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отчасти согласен с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина о рисках для экономики РФ от санкций США, уточнив, что речь в данном контексте должна идти не о внешней политике России, а о международной обстановке.

Ранее Кудрин заявил, что усиление санкций против РФ может сделать недостижимыми многие поставленные президентом цели и даже привести к рецессии, поэтому внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами.

"Наверное, можно согласиться… Только не внешняя политика России, а международная обстановка, которая складывается. Международная обстановка — давление на Россию, принятие незаконных рестрикций, одностороннее действие в торгово-экономическом русле, террористическая угроза. Конечно, это все представляет собой вызов, с точки зрения наших планов по развитию страны, но до сих пор руководству удавалась достаточно успешно с этими вызовами справляться", — сказал Песков журналистам в пятницу.