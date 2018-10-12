МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Исключение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из Государственного антинаркотического комитета (ГАК) не связано с аварией "Союза", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг указом президента РФ был изменен перечень ведомств, руководители которых представлены в ГАК: место руководителя Роскосмоса занял глава Росмолодежи.

"Она (авария — ред.), конечно же, не связана", — сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли связь между событиями.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".