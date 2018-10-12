Полпред в ПФО представит врио главы Башкирии в субботу

УФА, 12 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в субботу представит правительству Башкирии врио главы региона Радия Хабирова, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В субботу в 11.00 в доме госсобрания Башкирии состоится представление врио главы региона Радия Хабирова. Перед правительством его представит полпред ПФО Игорь Комаров",- сообщили в правительстве.

В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о досрочном сложении полномочий, также он сообщил, что не намерен участвовать в следующих выборах в регионе в 2019 году. Временно исполняющим обязанности главы Башкирии президент РФ Владимир Путин назначил Радия Хабирова.