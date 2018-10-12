МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым примет участие в работе 139-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет 14-18 октября в Женеве, сообщила в пятницу пресс-служба палаты.

Тема предстоящей ассамблеи — "Ведущая роль парламентов в области укрепления мира и развития в эпоху инновационных и технологических преобразований". На Ассамблее планируется к принятию резолюция "Укрепление межпарламентского сотрудничества в сфере миграции и регулирование миграционных потоков в связи с принятием Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции", которая готовится в увязке с принятием нового Глобального договора в декабре 2018 года.

Председатель комитета СФ по международным делам, первый замглавы МПС Константин Косачев сообщил, что работа ассамблеи началась 11 октября с заседания подкомитета по финансам, на котором будет рассмотрен проект бюджета МПС на 2019 год, 12-13 октября пройдут заседания главного административного органа – Исполнительного комитета МПС.

Косачев отметил, что в работе ассамблеи примут участие около 730 делегатов из 140 парламентов мира, около 50 председателей парламентов. В настоящий момент в Межпарламентский союз входят 178 парламентов и 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов МПС.

По его словам, особое внимание будет уделено перспективам реализации решений, принятых в ходе сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. В частности, планируется обсудить перспективы реализации российской инициативы по подготовке и проведению совместно с ООН Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, в которой примут участие главы государств, правительств, парламентарии и лидеры мировых религий.

В повестку Комитета по правам человека в отношении парламентариев МПС, заседание которого пройдет 16 октября, включено рассмотрение заявления Косачева о недопустимости применения санкций в отношении парламентариев.

Глава комитета СФ обратил внимание на то, что на сессии будут обсуждаться и вопросы подготовки к празднованию 130-летия МПС 30 июня 2019 года, а также будет сформирован Подготовительный комитет Всемирной конференции спикеров, которая запланирована к проведению в 2020 году.

Также на полях Ассамблеи 16 октября под председательством ЮАР пройдет Парламентский форум БРИКС, где примет участие делегация Федерального Собрания России.