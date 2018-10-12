МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым примет участие в работе 139-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет 14-18 октября в Женеве, сообщила в пятницу пресс-служба палаты.
Председатель комитета СФ по международным делам, первый замглавы МПС Константин Косачев сообщил, что работа ассамблеи началась 11 октября с заседания подкомитета по финансам, на котором будет рассмотрен проект бюджета МПС на 2019 год, 12-13 октября пройдут заседания главного административного органа – Исполнительного комитета МПС.
Косачев отметил, что в работе ассамблеи примут участие около 730 делегатов из 140 парламентов мира, около 50 председателей парламентов. В настоящий момент в Межпарламентский союз входят 178 парламентов и 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов МПС.
В повестку Комитета по правам человека в отношении парламентариев МПС, заседание которого пройдет 16 октября, включено рассмотрение заявления Косачева о недопустимости применения санкций в отношении парламентариев.
Глава комитета СФ обратил внимание на то, что на сессии будут обсуждаться и вопросы подготовки к празднованию 130-летия МПС 30 июня 2019 года, а также будет сформирован Подготовительный комитет Всемирной конференции спикеров, которая запланирована к проведению в 2020 году.
Также на полях Ассамблеи 16 октября под председательством ЮАР пройдет Парламентский форум БРИКС, где примет участие делегация Федерального Собрания России.