Кожемяко пообещал помочь тому, кто займет пост врио мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что власти края помогут тому, кто займет пост исполняющего обязанности мэра Владивостока, он также высказался за прямые выборы главы города в дальнейшем.

На прошлой неделе мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Четверг был последним рабочим днем Веркеенко на посту мэра, отмечали в пресс-службе администрации. Дума Владивостока 16 октября рассмотрит вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра.

"Сейчас представительный орган выберет лицо, которое будет исполнять обязанности главы Владивостока. Мы посмотрим, кто это будет… Решать проблемы города надо. По ремонту дорог, и я Веркеенко говорил о выделении средств на эти цели, на лизинг снегоуборочной техники. К сожалению, на эти вопросы не было обращено внимания. Мы будем в этих вопросах помогать администрации Владивостока, тому, кто будет исполнять обязанности главы. Но в дальнейшем должны быть прямые выборы мэра", — сказал Кожемяко на заседании Союза журналистов РФ на предприятии "Восточная верфь".

По его словам, нужно, чтобы руководил муниципалитетом тот, кому доверяют его жители, в ком они уверены.

"Я считаю, должны быть открытые выборы", — отметил Кожемяко.

По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.