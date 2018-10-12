Кожемяко пообещал помочь тому, кто займет пост врио мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что власти края помогут тому, кто займет пост исполняющего обязанности мэра Владивостока, он также высказался за прямые выборы главы города в дальнейшем.
"Сейчас представительный орган выберет лицо, которое будет исполнять обязанности главы Владивостока. Мы посмотрим, кто это будет… Решать проблемы города надо. По ремонту дорог, и я Веркеенко говорил о выделении средств на эти цели, на лизинг снегоуборочной техники. К сожалению, на эти вопросы не было обращено внимания. Мы будем в этих вопросах помогать администрации Владивостока, тому, кто будет исполнять обязанности главы. Но в дальнейшем должны быть прямые выборы мэра", — сказал Кожемяко на заседании Союза журналистов РФ на предприятии "Восточная верфь".
По его словам, нужно, чтобы руководил муниципалитетом тот, кому доверяют его жители, в ком они уверены.
По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.