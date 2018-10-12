"Яблоко" отчиталось о депутатах, которые участвуют или руководят фирмами

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Яблоко" направило в Генпрокуратуру и администрацию президента сведения о пяти депутатах Госдумы, которые участвуют или руководят фирмами, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

"Яблоко" направило в Генпрокуратуру и администрацию президента сведения о пяти депутатах Госдумы, которые участвуют или руководят фирмами в России и Франции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее по заявлению партии депутатов проверила профильная комиссия ГД во главе с экс-председателем Натальей Поклонской.

"Комиссия опросила и не стала проверять трех своих коллег: Владимира Бортко, Наталью Костенко и Светлану Максимову. Абдулмажида Маграмова проверит обновленная комиссия. Про пятого депутата – Андрея Голушко — ответ не поступил", — говорится в сообщении.

По данным партии, для проверки Голушко "Яблоко" направит повторное обращение на имя председателя ГД. "В администрацию президента и Генпрокуратуру отправлено заявление о проверке всех депутатов в списке", — сообщает партия.

Отмечается, что Центр антикоррупционной политики "Яблока" настаивает на том, что депутаты не должны проверять сами себя. "Партия готовит законодательную инициативу о новом порядке проверки депутатов на коррупцию", — говорится в сообщении.