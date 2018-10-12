Эсеры назвали решением зрелого политика отставку главы Башкирии Хамитова

УФА, 12 окт – РИА Новости. Досрочное сложение полномочий главы Башкирии Рустэма Хамитова в региональном отделении партии "Справедливая Россия" назвали решением зрелого политика.

В четверг Хамитов заявил о досрочном сложении полномочий, также он сообщил, что не намерен участвовать в следующих выборах в регионе в 2019 году. Временно исполняющим обязанности главы Башкирии президент РФ Владимир Путин назначил Радия Хабирова.

"Решение о досрочном сложении полномочий главы Башкирии Рустэма Хамитова было неожиданностью, но, тем не менее, это решение зрелого политика", — заявил РИА Новости руководитель регионального отделения "Справедливой России" Юрий Игнатьев.

Он отметил, что региональное отделение партии будет выстраивать отношения с врио главы Башкирии Хабировым, до этого занимавшим пост мэра подмосковного Красногорска.

"Хабиров хорошо знает республику и имеет большой опыт работы на разных уровнях власти. В наше отделение обращаются жители Башкирии с разными проблемами, думаю, сможем конструктивно решать вопросы совместно с руководителем региона", — добавил Игнатьев.