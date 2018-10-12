Политолог рассказал о возможных изменениях в правительстве Башкирии

УФА, 12 окт – РИА Новости. Значительные кадровые изменения ожидаются в администрации главы и правительстве Башкирии с приходом Радия Хабирова, считает политолог Владимир Савичев.

В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о досрочном сложении полномочий. Также он сообщил, что не намерен участвовать в следующих выборах руководителя Башкирии в 2019 году. Временно исполняющим обязанности главы Башкирии президент РФ Владимир Путин назначил Радия Хабирова.

"Время покажет, как будет действовать Хабиров, многое зависит от команды, которую он приведет. Ожидаемо, что будут значительные изменения в кадровой политике администрации главы Башкирии и правительстве республики. Кроме того, сейчас вакантна должность мэра Уфы. Думаю, Хабиров будет вовлечен и в процесс выбирания главы администрации города", — заявил Савичев РИА Новости.

По его словам, "у Хабирова есть значительный опыт работы в управлении муниципального, регионального и федерального уровня, это большой плюс".

"Он имеет большой опыт работы во власти всех уровней, у него есть понимание политических процессов федерального уровня. Но в то же время его не было в республике 10 лет, и неизвестно, насколько он имеет полное представление о том, что за этот период произошло в регионе. Потенциал Башкирии большой, но есть и внутренние проблемы, тут надо уметь сочетать все интересы", — сказал Савичев.