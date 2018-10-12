Политолог рассказал о возможных изменениях в правительстве Башкирии

УФА, 12 окт – РИА Новости. Значительные кадровые изменения ожидаются в администрации главы и правительстве Башкирии с приходом Радия Хабирова, считает политолог Владимир Савичев.
"Время покажет, как будет действовать Хабиров, многое зависит от команды, которую он приведет. Ожидаемо, что будут значительные изменения в кадровой политике администрации главы Башкирии и правительстве республики. Кроме того, сейчас вакантна должность мэра Уфы. Думаю, Хабиров будет вовлечен и в процесс выбирания главы администрации города", — заявил Савичев РИА Новости.
По его словам, "у Хабирова есть значительный опыт работы в управлении муниципального, регионального и федерального уровня, это большой плюс".
"Он имеет большой опыт работы во власти всех уровней, у него есть понимание политических процессов федерального уровня. Но в то же время его не было в республике 10 лет, и неизвестно, насколько он имеет полное представление о том, что за этот период произошло в регионе. Потенциал Башкирии большой, но есть и внутренние проблемы, тут надо уметь сочетать все интересы", — сказал Савичев.