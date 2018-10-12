Новое время в отношениях России и США пока не наступило, заявили в МИД

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Новое время в российско-американских отношениях пока не наступило, США никак не могут преодолеть старые страхи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Отвечая на вопрос, следят ли в российском внешнеполитическом ведомстве за сообщениями президента США Дональда Трампа в его микроблоге в Twitter и как относятся к его высказываниям, дипломат пояснил, что "в МИДе серьезно относятся к любым высказываниям глав других государств, в том числе США".

"То, что теперь часть заявлений делается с помощью новых средств коммуникаций, – это, наверное, веяние времени, тренд, который уже становится нормой. Но все-таки главное не то, по какому каналу доводится та или иная позиция, а в ее сути и последующем воплощении", — убежден он.

"Например, мы читали в твитах президента США о пользе нормализации отношений с Россией. Но новое время в российско-американских отношениях пока не наступило. Америка, несмотря на широкое распространение самых современных технологий, никак не преодолеет старые фобии", — отметил Борисенко.