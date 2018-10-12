Лавров, Орешкин, Мединский примут участие в заседании клуба "Валдай"

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российские министры Сергей Лавров, Максим Орешкин, Владимир Мединский, а также деятели культуры и видные бизнесмены примут участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил РИА Новости директор по научной работе клуба, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Ежегодное заседание пройдет 15-18 октября в Сочи, заявленная тема дискуссии – "Россия: программа на 21 век". Как рассказал Лукьянов, нынешнее заседание будет отличаться от предыдущих — сессии будут в основном про Россию.

"(Обсуждаться будут) разные аспекты нашей жизни и будущего: культура, экономика, политическая система, общественные отношения, конечно, внешняя политика и общая тема, открывающая конференцию, — идентичность, традиции, современность. Соответственно, основными ораторами на сессиях будут российские представители", — заявил Лукьянов

В заседании, как ожидается, примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, министр культуры Владимир Мединский, министр просвещения Ольга Васильева, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замруководителя аппарата правительства Максим Акимов.

"Ожидаются также глава МИД Сергей Лавров, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, представители Минобороны. Думаю, большой интерес вызовут митрополит Тихон, директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Константин Богомолов, писатель Евгений Водолазкин, другие гости", — рассказал собеседник агентства.

Говоря о повестке дня, он отметил, что в последние годы участники просили, чтобы на Валдае больше уделяли внимание России. "Четыре года занимались глобальными вопросами. Теперь поняли: настал момент, когда пора поговорить о России. Все понимают, что наступает какой-то новый этап, но не понимают, какой", — пояснил Лукьянов.

При этом он добавил, что будут обсуждаться и международные вопросы – Ближний Восток, Евразия и другие вопросы.