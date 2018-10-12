Экс-мэр Владивостока завершил работу в должности посадкой рододендронов

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт — РИА Новости. Ушедший в отставку с поста мэра Владивостока Виталий Веркеенко завершил последний день в этой должности посадкой аллеи рододендронов в сквере в центре города.

На прошлой неделе Веркеенко заявил, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". В мэрии сообщали, что дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Во вторник, 9 октября, стало известно, что на заседании 11 октября вопрос об отставке рассматриваться не будет.

При этом Веркеенко в четверг пришел на заседание и попрощался с депутатами, призвав их добиться получения городом федерального статуса и вернуть прямые выборы главы Владивостока. Четверг был последним рабочим днем Веркеенко на посту мэра, отмечали в пресс-службе администрации.

"В завершении рабочего дня посадил аллею рододендрона в родном сквере Суханова. Со своими детьми и родителями. Пусть будет красиво в моем городе весной", — написал Веркеенко на своей странице в Facebook.

Там же он опубликовал видео процесса посадки растений и обновил статус: "Закончил работать в администрации города Владивостока".

Выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.