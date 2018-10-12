Иск избиркома Хакасии о снятии с выборов кандидата от КПРФ поступил в суд

КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Иск регионального избиркома об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы Хакасии поступил в верховный суд республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В четверг в комиссии сообщили, что по постановлению прокуратуры подготовили иск об отмене регистрации Коновалова на выборах главы республики, поскольку вместо "Хакасское региональное отделение политической партии КПРФ" в его регистрационных документах было написано "Коммунистическая партия РФ — Хакасское региональное отделение КПРФ".

"Иск поступил. Сегодня будет принято решение о дальнейшем движении документа", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур голосования назначен на 21 октября, в нем должны принять участие Коновалов и Мяхар.