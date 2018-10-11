Эксперт рассказал, каким должен быть курский врио губернатора

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что от назначенного врио губернатора Курской области Романа Старовойта для управления регионом потребуются не только качества администратора, но и политика.
"Я думаю, что здесь продолжается та практика, которая началась — "губернаторопад", когда на место губернаторов врио назначаются крупные федеральные чиновники с большим опытом административной деятельности. Но в идеале — чтобы они когда-нибудь жили или работали в этом регионе, но это далеко не всегда обязательно.
По словам собеседника агентства, вопрос в том, сможет ли Старовойт стать еще губернатором-политиком. ведь предстоящие ему выборы будут "не такими легкими, какими они были год или два назад".
"Когда президент выдвигает человека, он выдвигает его как администратора — и это правильно, значит человек должен управлять регионом. Но в сегодняшних условиях от него требуются и качества политика. А это крайне редко совмещается", — сказал Журавлев.