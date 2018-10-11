Отставка главы Башкирии Хамитова была ожидаемой, заявил политолог

УФА, 11 окт – РИА Новости. Досрочная отставка главы Башкирии Рустэма Хамитова была ожидаемой из-за падения инвестиций в экономике и ряда других проблем в регионе, заявил РИА Новости политолог Владимир Савичев.

В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о досрочном сложении полномочий. Также глава региона сообщил, что не намерен участвовать в следующих выборах руководителя Башкирии в 2019 году. Временно исполняющим обязанности главы Башкирии президент РФ Владимир Путин назначил Радия Хабирова.

"Отставка была ожидаемой из-за таких назревших проблем, как падение инвестиций в экономику региона, отток населения, снижение рождаемости и кадровая чехарда в правительстве Башкирии. Многое было заявлено и не сделано", — заявил политолог агентству.

По его словам, региону нужен лидер, который занялся бы первоочередной задачей республики – развитием экономики.

"Новый глава сначала должен детально разобраться в ситуации в регионе, только потом принимать какие-то решения и давать обещания. Все его решения должны быть выверены и обоснованы, надо работать в спокойном режиме, подходить ко всему основательно и системно, без ярких лозунгов", — сказал Савичев агентству.

По мнению политолога, такой руководитель найдет поддержку населения Башкирии и многие захотят использовать свой потенциал во благо республики.