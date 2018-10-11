Главой Башкирии может стать Хабиров, считает источник

УФА, 11 окт – РИА Новости. Главой Башкирии после отставки Рустэма Хамитова может стать бывший руководитель администрации первого президента республики Муртазы Рахимова Радий Хабиров, сообщил РИА Новости осведомленный источник в правительстве региона.

"Главой Башкирии может стать Радий Хабиров, который до 2008 года работал руководителем администрации первого президента республики Муртазы Рахимова. В любом случае, мы узнаем претендента после встречи Хамитова с президентом страны в пятницу", — сказал источник агентству.

Радий Фаритович Хабиров родом из Ишимбайского района Башкирии, по образованию юрист. С 2003 по 2008 годы возглавлял администрацию первого президента региона Муртазы Рахимова. С 2009 года был заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике, в марте 2017 года избран главой города Красногорск Московской области.

В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о досрочном сложении полномочий. Также глава региона сообщил, что не намерен участвовать в следующих выборах руководителя Башкирии в 2019 году. Выборы нового руководителя региона после досрочной отставки Хамитова состоятся в сентябре 2019 года.