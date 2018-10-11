Медведев прибыл в Таджикистан для участия в заседании глав правительств ШОС

ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Таджикистан, где пройдёт заседание совета глав правительств государств-участников ШОС.

В аэропорту Медведева встречал министр экономического развития Таджикистана Негматулло Хикматуллозода.

В пятницу главы делегаций проведут сначала заседание в узком, а затем в расширенном составах.

Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, повестка заседания включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС. Главы делегаций Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана также обсудят реализацию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу делового совета и межбанковского объединения ШОС. Кроме того, будет обсуждаться деятельность организации, в частности, утверждение бюджета на 2019 год.

Члены заседания обсудят разработку нового варианта программы торгово-экономического сотрудничества, в которой главный упор предполагается сделать на развитие инноваций, высоких технологий и цифровой экономики в целом. Планируется, что главы правительств примут соответствующее решение.

Повестка заседания включает в себя также обсуждение налаживания связей между регионами государств-членов ШОС.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.