Медведев прибыл в Таджикистан для участия в заседании глав правительств ШОС

ДУШАНБЕ, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Таджикистан, где пройдёт заседание совета глав правительств государств-участников ШОС.
В аэропорту Медведева встречал министр экономического развития Таджикистана Негматулло Хикматуллозода.
В пятницу главы делегаций проведут сначала заседание в узком, а затем в расширенном составах.
Члены заседания обсудят разработку нового варианта программы торгово-экономического сотрудничества, в которой главный упор предполагается сделать на развитие инноваций, высоких технологий и цифровой экономики в целом. Планируется, что главы правительств примут соответствующее решение.
ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.