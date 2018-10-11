Железняк объяснил причины сложения руководящих полномочий в ЕР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Железняк объяснил причины сложения своих полномочий заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" и председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности.

В четверг президиум генерального совета "Единой России" принял решение освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности. Также Железняк сложил полномочия председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности.

"Будучи координатором социальной платформы партии в прошлом созыве Госдумы, я последовательно критиковал идеи либеральных экспертов об обязательном повышении пенсионного возраста, считая этот подход экономически неэффективным и социально неприемлемым… Поэтому я решил не поддерживать законопроект, повышающий пенсионный возраст и уйти с руководящих постов в партии", — написал Железняк на своей странице в Facebook.

Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 лет. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении, начиная с 2019 года, пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако президент России Владимир Путин предложил повысить его менее радикально – лишь до 60 лет, а также сохранить льготы для пенсионеров в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.