Железняк объяснил причины сложения руководящих полномочий в ЕР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Железняк объяснил причины сложения своих полномочий заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" и председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности.
"Будучи координатором социальной платформы партии в прошлом созыве Госдумы, я последовательно критиковал идеи либеральных экспертов об обязательном повышении пенсионного возраста, считая этот подход экономически неэффективным и социально неприемлемым… Поэтому я решил не поддерживать законопроект, повышающий пенсионный возраст и уйти с руководящих постов в партии", — написал Железняк на своей странице в Facebook.
Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.