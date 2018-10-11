Глава Башкирии подал в отставку

УФА, 11 окт — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил в четверг о досрочном сложении полномочий, обратившись к гражданам республики.

"Завершается моя работа в должности главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку", — говорится в стенограмме заявления чиновника, опубликованной на его сайте.

Хамитов также сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах главы Башкирии в 2019 году.

Он выразил мнение, что руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о сложении полномочий и "уходить достойно".

"Не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно", — заключил Хамитов.