Неверов провел переговоры со спикером парламента Армении

ЕРЕВАН, 11 окт – РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян осудил в четверг вопросы двустороннего сотрудничества с вице-спикером Госдумы РФ Сергеем Неверовым, сообщили в парламентской пресс-службе.

"В ходе встречи с Неверовым Баблоян высоко оценил нынешний уровень двусторонних отношений, отметив важную роль парламентской дипломатии и необходимость укрепления межпарламентских связей", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Неверов выразил уверенность, что многовековая дружба между двумя народами и союзнические отношения продолжат расширяться. Он отметил важность развития и углубления армяно-российских межпарламентских связей, сотрудничества в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи СНГ, отметили в пресс-службе.

"Стороны рассмотрели также повестку предстоящих 29-30 октября заседаний совета ПА ОДКБ и пленарного заседания ассамблеи в Ереване. Баблоян заверил, что Национальное собрание Армении готово организовать мероприятия на высоком уровне", — добавили в пресс-службе.