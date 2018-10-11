Путин запретил НКО-иноагентам участвовать в антикоррупционной экспертизе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому НКО-иноагентам, международным и иностранным организациям, а также гражданам с непогашенной судимостью запрещается участвовать в антикоррупционной экспертизе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая норма запрещает участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов: гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость; гражданам, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Запрет также распространяется на граждан, осуществляющих деятельность в органах госвласти и местного самоуправления, государственных органах и госкорпорациях, осуществляющих антикоррупционную экспертизу, международные и иностранные организации, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов.