Железняка освободили от должности замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президиум генерального совета партии "Единая Россия" освободил заместителя секретаря генсовета Сергея Железняка от этой должности.

Результаты голосования озвучил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Также Железняк слагает с себя полномочия председателя комиссии по международной деятельности.

О предстоящей отставке политика стало известно в августе. Тогда секретарь генсовета сообщил, что Железняк написал заявление по собственному желанию.

"Сергей действительно написал заявление (об отставке). Написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы. На одном из ближайших заседаний президиума это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено", — сказал тогда Турчак.