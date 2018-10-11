Путин 17 октября встретится в Сочи с главой Египта

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 октября в Сочи проведет встречу с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, лидеры обсудят дальнейшее наращивание взаимодействия между странами, сообщила пресс-служба Кремля.

"Семнадцатого октября 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси, который будет находиться в России с официальным визитом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры обсудят "ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня".

По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов, добавляется в сообщении.