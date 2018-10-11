Решение ПАСЕ по России противоречит принципам демократии, заявила Матвиенко

МОГИЛЕВ (Белоруссия), 11 окт — РИА Новости. Решение ПАСЕ по РФ противоречит нормам права и принципам демократии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации (КМСЕ) не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

"Дискриминирующее решение ПАСЕ по РФ противоречит нормам права и принципам демократии", — сказала Матвиенко журналистам.

Сенатор отметила, что после встречи с председателем Парламентской Ассамблеи "у нас оставалась надежда, что есть шанс убрать дискриминационную норму из устава организации", которая к тому же противоречит заключению комитета министров СЕ.

"Но последние события показали, что наши надежды не оправдались. Этот вопрос оказался подвешенным, и, возможно, в январе ПАСЕ вновь рассмотрит его", — отметила законодатель.

Она подчеркнула, что дела не в финансовом взносе, который Россия платит в Совет Европы. "Мы не можем выполнять наши финансовые обязательства, пока (в Парламентской Ассамблее) дискриминируется наша делегация". Спикер также не исключила, что попытки обсудить в ПАСЕ смягчение норм в отношении ряда полномочий национальных делегаций могли быть увязаны с финансовым вопросом.

Глава Совфеда подчеркнула, что в ближайшее время МИД РФ проведет заседание широкой межведомственной комиссии, где будет рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с взаимодействием с Советом Европы, с ПАСЕ.

"Мы будем принимать то решение, которое будет целесообразным", — подчеркнула Матвиенко.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил журналистам, что заседание межведомственной комиссии под председательством МИД запланировано на 23 октября.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.