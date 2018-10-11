Зюганов обратился к Путину и Чайке из-за ситуации на выборах главы Хакасии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке в связи с возможной отменой регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы Хакасии.

В четверг избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд республики на предмет отмены регистрации кандидата от КПРФ Коновалова на выборах главы республики из-за неправильно оформленных документов. Избирком Хакасии принял решение обратиться в Верховный суд на основании представления прокуратуры республики. ЦИК России запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию.

"Надеемся, уважаемый Владимир Владимирович, что Ваши слова о проведении открытых и честных выборов в Хакасии будут реализованы на практике", — говорится в телеграмме Зюганова на имя президента.

Политик также обратился к Чайке с просьбой отменить представление прокуратуры Хакасии об отмене регистрации Коновалова на выборах главы республики.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур голосования назначен на 21 октября, в них должны принять участие Коновалов и Мяхар.