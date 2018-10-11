Путин отметил важность дальнейшего развития отношений с Испанией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народы России и Испании объединяют чувство взаимной симпатии и уважения, реализовано много совместных проектов в гуманитарной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами разных государств верительных грамот в четверг в Кремле.

"Придаем важное значение дальнейшему развитию отношению с Испанией. Народы наших стран объединяют чувство взаимной симпатии и уважения, а официальные межгосударственные контакты насчитывают более 350 лет. Совместно реализованы крупные гуманитарные проекты, перекрестные годы языка и литературы, а также туризм. Запланировано проведение года образования и науки. Налицо все предпосылки для того, чтобы двустороннее взаимодействие поступательно развивалось и в других областях", — сказал Путин.

Путин на вручении верительных грамот говорил о мировых проблемах. Но думал явно о космических pic.twitter.com/d00ykwA9mc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 октября 2018 г.

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