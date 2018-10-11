Путин дал оценку сотрудничеству России с Индией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сотрудничество России с Индией носит характер особо привилегированного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Сотрудничество с Республикой Индия носит характер особо привилегированного стратегического партнерства. Это подтвердил и состоявшийся на прошлой неделе наш визит в Нью-Дели, по итогам которого достигнуты важные договоренности, охватывающие экономику, атомную энергетику, военно-техническое сотрудничество, космос, связь, культуру", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что с учетом близости позиций по ключевым глобальным и региональным проблемам, "продолжим тесную координацию с индийскими партнерами по актуальным вопросам мировой повестки дня, в том числе, в рамках международных организаций и объединений БРИКС и "двадцатки".

"Высоко ценю полезный диалог с премьер-министром Индии и просил бы вас, уважаемый господин посол, еще раз передать господину Нарендре Моди искреннюю признательность за оказанное гостеприимство", — добавил Путин.