Путин посетит Узбекистан с государственным визитом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на следующей неделе отправится в Узбекистан с государственным визитом, где по итогам переговоров будет подписан солидный пакет документов и дан старт строительству АЭС.

"Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Мирзиеевым состоятся обстоятельные переговоры. И по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых был и посол Узбекистана.

Президент России добавил, что Узбекистан — стратегический партнер и союзник России, а двусторонние связи углубляются во всех ключевых сферах: политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной.

По словам Путина, он вместе с главой Узбекистана также даст старт строительству Росатомом первой узбекской АЭС.