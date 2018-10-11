Путин пообещал послам поддержку в полезных начинаниях

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил послов, что все их полезные начинания получат поддержку российского руководства.

"Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была максимально результативна. Можете быть уверены, все предлагаемые вами полезные начинания получат поддержку со стороны российского руководства, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов. Желаю вам успехов", — заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.