Россия и Норвегия заинтересованы в новых совместных проектах, заявил Путин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. У российских и норвежских деловых кругов есть интерес к новым совместным проектам, в том числе в энергетике, в рыболовстве и судостроении, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Выступаем за развитие продуктивного взаимодействия с нашим соседом Норвегией. В следующем году будет отмечаться 75-летие освобождения севера Норвегии советскими войсками от нацистов", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в четверг в Кремле.

"С учетом богатого опыта добрососедских отношений, мы можем двигаться вперед, расширяя горизонты сотрудничества. У российских и норвежских деловых кругов есть интерес к новым совместным проектам и в энергетике, и в рыболовстве, и в судостроении, во многих других областях", — добавил глава российского государства.