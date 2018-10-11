Россия готова работать с новым правительством Словении, заявил Путин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия готова работать с новым, сформированным в сентябре правительством Словении для дальнейшего наращивания сотрудничества, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Словения — наш партнер, с которым налажено многоплановое взаимодействие. Готовы работать с новым, сформированным в сентябре словенским правительством по дальнейшему наращиванию сотрудничества", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия признательна "за заботу о захоронениях наших воинов, павших на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн".