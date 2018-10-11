Россия и Венгрия накопили солидный потенциал взаимодействия, заявил Путин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия и Венгрия накопили солидный потенциал взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Россия и Венгрия накопили солидный потенциал взаимодействия. Ведется политический диалог, реализуются перспективные экономические проекты, в том числе, в атомной энергетике. Эффективно функционирует российско-венгерская межправительственная комиссия. До конца этого года состоится учредительная сессия по региональному сотрудничеству", — сказал Путин.

Он напомнил, что в ходе недавних переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном были намечены "конкретные планы по дальнейшему развитию отношений в самых разных областях".