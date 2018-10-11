МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Совет Федерации готов в случае необходимости внести изменения в действующее законодательство, направленные на повышение безопасности полётов в космос, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

"Если правительство обратится к нам с соответствующими пожеланиями для изменения законодательства в целях обеспечения безопасности полётов, мы, конечно, все необходимое для этого сделаем", — заявил Кондратьев.

По его словам, для этого сначала необходимо будет дождаться выводов о причинах аварии "Союза" соответствующей комиссии.

"Конечно, следует отметить, что система спасения космонавтов сработала "на ура", но этого явно недостаточно для общей безопасности полётов", — подчеркнул сенатор.