МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Совет Федерации готов в случае необходимости внести изменения в действующее законодательство, направленные на повышение безопасности полётов в космос, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
По его словам, для этого сначала необходимо будет дождаться выводов о причинах аварии "Союза" соответствующей комиссии.
"Конечно, следует отметить, что система спасения космонавтов сработала "на ура", но этого явно недостаточно для общей безопасности полётов", — подчеркнул сенатор.