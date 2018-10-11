Россия и Боливия могут расширять взаимодействие в ВТС, заявил Путин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия и Боливия имеют перспективы в наращивании взаимодействия в различных областях, среди которых военно-техническое сотрудничество, горнодобывающая отрасль, сфера образования, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

"В июне провели в Москве продуктивные переговоры с президентом (Боливии Эво) Моралесом, российские компании реализуют в Боливии крупные топливно-энергетические проекты. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию боливийский центр ядерных исследований и технологий. Есть перспективы в наращивании сотрудничества в военно-технической, горнодобывающей, образовательной и других областях", — сказал Путин.

Он также отметил, что в этом году дипломатическим отношениям России и Боливии исполнилось 120 лет.